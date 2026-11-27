La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este viernes los precios de venta al público de referencia de los combustibles para el mes de diciembre.

De acuerdo a los datos, el precio de la nafta Súper 95 es de 90,30 pesos, el de la nafta Premium 97 es de 93 pesos y el del gasoil 50-S es de 79,50 pesos. Si se comparan esos precios con los vigentes durante este mes de noviembre, da una reducción de 0,15 pesos en la Súper 95 (0,17%) y se mantiene la Premium 97 con una baja residual de 0,01 pesos. En cambio para el gasoil 50-S, la tendencia es al alza en 16,71 pesos, una suba de 26,61%.

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Nafta Súper 95 | Precio actual: $ 90,45 | Precio de referencia: $ 90,30 | Variación: - $0,15 (-0,17%).

Nafta Premium 97 | Precio actual: $ 93,01 | Precio de referencia: $ 93,00 | Variación: - $0,01 (-0,01%).

Gasoil 50-S | Precio actual: $ 62,79 | Precio de referencia: $ 79,50 | Variación: + $ 16,71 (+26,61%).

Los precios finales que regirán en diciembre se anunciarán el lunes a través de un decreto de los Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y de Economía y Finanzas (MEF). La decisión del Poder Ejecutivo fue mantener las tarifas de los combustibles en noviembre, pese a la volatilidad de los precios internacionales.