Comisión de Presupuesto recibe hoy a ASSE: blancos y colorados le dirán a Álvaro Danza que no puede seguir en el cargo

Se había manejado la posibilidad de no ir a la Comisión a modo de protesta por la continuidad de Álvaro Danza en ASSE, pero blancos y colorados irán y expresarán su cuestionamiento a Danza.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibe este martes de mañana al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) encabezado por su presidente Álvaro Danza.

El Partido Nacional y el Partido Colorado sostienen que Danza no puede seguir al frente de ASSE porque trabaja como médico para mutualistas privadas.

El mismo lunes que blancos y colorados reclamaban la renuncia de Danza, el presidente Yamandú Orsi lo volvió a respaldar públicamente. “Estoy convencido de lo que estoy haciendo”, dijo Orsi en rueda de prensa el lunes de noche.

Por esta razón, blancos y colorados analizaron la posibilidad de no ir este martes a la Comisión, a modo de protesta o como expresión de rechazo a la continuidad de Danza en ASSE.

Sin embargo, la decisión final fue concurrir a la Comisión de Presupuesto y expresar allí los reparos legales y jurídicos que tienen con la continuidad de Danza en ASSE.

“Vamos a ir a la comisión porque es nuestra obligación, pero vamos a dejar constancias en el inicio de que Danza no cuenta con nuestra confianza porque carece de legitimidad”, dijo este martes de mañana a Subrayado el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez dijo a Subrayado que “los miembros titulares de la Comisión de Presupuesto” van a concurrir, “y plantear la incompatibilidad de Danza en ocupar ese cargo”.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda está citada para la hora 10:30.

