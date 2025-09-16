Un joven asesinado y otro herido por disparos de arma de fuego en Minas

Un joven de 23 años fue asesinado y uno de 20 fue herido el lunes de noche en Minas, Lavalleja.

Ocurrió sobre la hora 22 en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Enrique Lagos. Allí se produjo un ataque con armas de fuego sobre los dos jóvenes.

De acuerdo al informe de la Jefatura de Policía de Lavalleja, el fallecido de 23 años “posee tres antecedentes penales por hurto”.

El joven de 20 años “se encuentra internado estable tras recibir impactos de bala”, agrega el informe policial. La Policía incautó en el lugar una botella de plástico con caña blanca y una bicicleta. Tomó el caso la fiscal Marlene Canosa, quien dispuso relevar las cámaras de vigilancia de la zona.

