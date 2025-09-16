RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 89 AÑOS

Murió Robert Redford, leyenda del cine de Hollywood y del mundo

Robert Redford tenía 89 años y murió en su casa de Utah, informó el New York Times con base en un comunicado.

Robert Redford. Foto: AFP.

Robert Redford. Foto: AFP.

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió este martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, según el diario New York Times.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

El galán de pelo despeinado y pecoso hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie "Butch Cassidy y el niño" (1969).

Robert Redford. Foto: archivo AFP
Robert Redford, más que un actor y director multipremiado: ambientalista y defensor de las tribus indígenas

Además actuó en otros grandes clásicos como "El golpe" (1973) y "Todos los hombres del presidente" (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

FUENTE: AFP

