Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE

Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional exigen la renuncia de Álvaro Danza como presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) por considerar incompatible que mantenga funciones en mutualistas privadas.

Tras recibir a legisladores participantes de la comisión de salud, el Directorio del Partido Nacional sostiene que es incompatible el cargo de Álvaro Danza como presidente en ASSE y enfatizan debe renunciar.

“Estuvimos evaluando un informe de Augusto Durán Martinez, catedrático de Derecho administrativo, donde habla de la absoluta incompatibilidad”, dijo el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado. “Es una situación absolutamente irregular”, remarcó.

“Para nosotros esta situación es absolutamente insostenible y el presidente de ASSE va a tener que optar: si sigue actuando en varios frentes, solapando funciones o responsabilidades o tomando la decisión de estar en la presidencia a tiempo completo, pero no violando ninguna norma y dando garantías para todos”, reiteró.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió reiterar el pedido de renuncia por violar la constitución, al trabajar paralelamente cómo médico en mutualistas.

“Estamos pidiendo la renuncia del Presidente de ASSE, que viola la Constitución, viola la ley orgánica de ASSE y también la ley vinculada a evitar la corrupción pública. Es materialmente y éticamente realmente incompatible ser el presidente de ASSE y al mismo tiempo ser empleado de mutualistas privadas que tienen contratos millonarios con ASSE”, dijo el secretario del partido, Andrés Ojeda.

No descartan solicitar otros informes. “O incluso la presencia en el Parlamento de los directores de las cátedras de Derecho Constitucional, de las Universidades que están en Uruguay, a efecto de que nos informen”, sostuvo Ojeda.

Este martes Danza concurrirá al Parlamento por el Presupuesto. Para el Partido Colorado, no corresponde que asista.