RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE

"Absoluta incompatibilidad”, dijo Delgado sobre la situación de Danza. Ojeda sostuvo que "viola la Constitución, viola la ley orgánica de ASSE y también la ley vinculada a evitar la corrupción pública".

danza-conferencia-asse-cargos

Tras recibir a legisladores participantes de la comisión de salud, el Directorio del Partido Nacional sostiene que es incompatible el cargo de Álvaro Danza como presidente en ASSE y enfatizan debe renunciar.

“Estuvimos evaluando un informe de Augusto Durán Martinez, catedrático de Derecho administrativo, donde habla de la absoluta incompatibilidad”, dijo el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado. “Es una situación absolutamente irregular”, remarcó.

estoy convencido de lo que estoy haciendo, dijo orsi tras pedido de renuncia de alvaro danza por parte de la oposicion
Seguí leyendo

"Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición
alvaro-delgado-renuncia-asse

“Para nosotros esta situación es absolutamente insostenible y el presidente de ASSE va a tener que optar: si sigue actuando en varios frentes, solapando funciones o responsabilidades o tomando la decisión de estar en la presidencia a tiempo completo, pero no violando ninguna norma y dando garantías para todos”, reiteró.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió reiterar el pedido de renuncia por violar la constitución, al trabajar paralelamente cómo médico en mutualistas.

“Estamos pidiendo la renuncia del Presidente de ASSE, que viola la Constitución, viola la ley orgánica de ASSE y también la ley vinculada a evitar la corrupción pública. Es materialmente y éticamente realmente incompatible ser el presidente de ASSE y al mismo tiempo ser empleado de mutualistas privadas que tienen contratos millonarios con ASSE”, dijo el secretario del partido, Andrés Ojeda.

No descartan solicitar otros informes. “O incluso la presencia en el Parlamento de los directores de las cátedras de Derecho Constitucional, de las Universidades que están en Uruguay, a efecto de que nos informen”, sostuvo Ojeda.

Este martes Danza concurrirá al Parlamento por el Presupuesto. Para el Partido Colorado, no corresponde que asista.

COLORADOS RENUNCIA ASSE

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
en paso molino

Ladrón robó en una farmacia y cuando la Policía tomaba la denuncia, otro delincuente entró a hurtar
CANELONES

Cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito el domingo de noche, uno en la Interbalnearia y otro en ruta 12
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
INFORME DE INUMET

Levantan advertencia naranja y queda amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Te puede interesar

Yamandú Orsi en rueda de prensa. Foto: FocoUy video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi : 43% aprueba y 25% desaprueba
Estoy convencido de lo que estoy haciendo, dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición video
"INCOMPATIBILIDAD EN EL CARGO"

"Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición
Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE video
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE

Dejá tu comentario