"Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición

El presidente Yamandú Orsi dijo este lunes en el marco del aniversario de la Fundación Jazmín, que está convencido de lo que está haciendo en lo que respecta al caso del presidente de ASSE , Álvaro Danza .

"Si los medicamentos llegan, que empezaron a llegar, y si las consultas se hacen más rápido de lo que se hacían antes, yo creo que ahí nunca se cierra, siempre está abierto y es lo más importante en la salud de nuestra gente. Todo lo demás seguirá".

Y añadió: "Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, la gente nos eligió para gobernar y es lo que estamos haciendo".

Seguí leyendo "Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi

Orsi dijo que lo que nunca está cerrado es el tema de la salud de la población.

Diputados del Partido Nacional presentarán en el Parlamento los informes jurídicos solicitados a abogados privados que señalan una incompatibilidad entre el cargo que ocupa Álvaro Danza como presidente de ASSE (servicios de salud del Estado) y su ejercicio como médico en varias mutualistas y prestadores privados de salud.

El mandatario fue consultado sobre el logro de la atleta Julia Paternain en el Mundial de Tokio en el que consiguió la medalla de bronce.

"Mandé mensaje, me devolvió el saludo, fue bien simple. Yo no quería hacer otra cosa que mandarle las felicitaciones y el agradecimiento. Y bueno, vino de allá también un saludo muy cálido, estuvo bueno".

Orsi comentó que no conocía a la atleta y quedó sorprendido gratamente por el amor y el cariño por Uruguay. "Nos lleva a pensar y a analizar todo lo que nos queda por hacer en el tema del deporte, del atletismo y los apoyos que acá deberíamos generar que sabemos que siempre hemos tenido dificultades".

En lo que respecta al Presupuesto y a las críticas tras la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior, sobre la promesa de campaña de los 2.000 policías y la situación de las cárceles, el presidente comentó que "se explica solo. Yo no hice promesas, me comprometí a ciertas cosas, está dentro de las prioridades, saben bien cómo es. En la explicación de los ministros se dicen los tiempos en los que van a ocurrir las cosas, pero está bueno que se preocupen por la situación de las cárceles, está bueno que la oposición se preocupe por la situación de seguridad porque eso nos obliga a estar más firmes y más claros".