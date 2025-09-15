RECIBÍ EL NEWSLETTER

Defensa reiteró que visita de marines extranjeros no requería aprobación del Parlamento; para García faltó "soporte jurídico"

"Hubo una interpretación en base a algunas imágenes que tomaron estado público, de que se habían realizado actividades que no estaban en el marco de eso que fue planificado", dijo el subsecretario.

militares-foto-embajada-de-estados-unidos

Joel Rodríguez, subsecretario del Ministerio de Defensa, concurrió este lunes al Parlamento. La cartera fue convocada por actividades de marines estadounidenses en Uruguay.

Rodríguez remarcó que se trató de un intercambio de “carácter académico” y que desde la oposición “hubo una interpretación en base a algunas imágenes que tomaron estado público, de que se habían realizado actividades que no estaban en el marco de eso que fue planificado, pero en la comisión quedó claramente establecido, se proporcionó la información, que demostraba y clarificaba que esas actividades no estaban fuera de lo programado, que estaban dentro de lo que corresponde y que no hubo ningún exceso, ninguna cosa que no se debía hacer”.

Afirmó que no requería aprobación parlamentaria.

ministra de defensa explico presencia de militares estadounidenses en uruguay y dijo que no requeria venia
Por su parte, el senador blanco Javier García consideró que las declaraciones del Ministerio hacen ver que “prácticamente los marines vinieron a un campamento scout”.

“Aquí hubo maniobras militares. En la delegación de los marines vinieron francotiradores, especialistas en otro tipo de operaciones. Son los mismos que en estos momentos están en el mar caribe y que el Frente Amplio ha sacado declaraciones”, dijo García y aseguró que “no tuvieron soporte jurídico”.

