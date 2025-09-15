RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARACIÓN DE ADEOM

Silvia Tejera: "Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la Intendencia"

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo emitió una declaración en la que rechaza “las medidas de recorte” anunciadas por el intendente Mario Bergara y advierte que se verá resentido el servicio.

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) respondió este lunes con un comunicado a los anuncios realizados la semana pasada por el intendente Mario Bergara sobre los problemas económicos de la comuna y las medidas de recorte que se aplicarán hasta marzo del año próximo.

En una conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom Silvia Tejera dijo que el sindicato “rechaza las medidas de recorte informadas por el intendente Mario Bergara”.

“Los problemas presupuestales y de gestión son del gobierno departamental, no del colectivo de trabajadoras y trabajadores. Adeom no es cogobierno. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la Intendencia”, dijo Tejera al leer la declaración aprobada por el sindicato.

“El escenario de austeridad plantea un recorte en el gasto hasta el 31 de marzo de 2026 del entorno de 19 millones de dólares. Un 22% de estos 19 millones recae sobre los y las trabajadoras municipales”, aseguró Tejera.

TENSIONES

“El recorte implementado en materia de retribuciones personales disminuirá la capacidad operativa de los servicios. Con esto le avisamos a la ciudadanía que se generarán tensiones con nuestros compañeros, deslindamos toda responsabilidad en este sentido”, advirtió la dirigente de Adeom Montevideo.

“Queremos discutir un presupuesto que contenga aumento real de salario, ingreso de personal, promociones, inversión en servicios. Defendamos al Estado y a sus trabajadores, no más empresarios millonarios que se enriquecen a través de beneficios del Estado. A tarea permanente, trabajador permanente”, finaliza la declaración.

