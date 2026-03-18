China detectó restos de medicamento veterinario en carne uruguaya y suspendió importaciones de un frigorífico

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que China detectó restos de un medicamento veterinario (Fluazurón) en un embarque de carne bovina uruguaya, y que las autoridades de aquel país devolvieron el cargamento para su destrucción, al tiempo que suspendieron la importación de nuevos productos del frigorífico afectado (San Jacinto).

“La mercadería observada corresponde a una faena realizada en el mes de setiembre de 2025”, dice el comunicado del Ministerio, y agrega: “Cabe señalar que el lote identificado es anterior a la Resolución N° 311/025, emitida el 24 de octubre de 2025 por la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, la cual tipifica como falta grave la detección de residuos de medicamentos veterinarios en ganado bovino para faena y establece las medidas sancionatorias correspondientes”.

“El MGAP se encuentra en contacto con las autoridades de la República Popular China, en el marco de los protocolos bilaterales vigentes, y continúa fortaleciendo los sistemas de control y supervisión de los productos cárnicos destinados a exportación, con el objetivo de prevenir situaciones similares y resguardar el desarrollo del comercio bilateral”, finaliza el comunicado.

En octubre del año pasado ya había pasado lo mismo. China detectó restos de un medicamento contra la garrapata y devolvió a Uruguay un cargamento entero, lo que generó entonces la molestia del ministro Alfredo Fratti con los controles vigentes por parte de productores y frigoríficos.

"Nos encuentran carne con residuo de los medicamentos que usamos. Para un país que es buque insignia en las exportaciones de carne como ha sido toda la vida, eso es un tema que tenés que corregir". dijo Fratti en octubre del 2025.