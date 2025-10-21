RECIBÍ EL NEWSLETTER

China devolvió contenedor por carne con residuo de medicamento y otros "están en riesgo", dijo Fratti

El ministro explicó que los medicamentos para combatir la garrapata tienen "un tiempo de carencia" y que comenzarán a aplicar un octógono que indique ese plazo.

El ministro de ganadería, Alfredo Fratti, confirmó que China devolvió contenedores con carne porque tenía residuos de medicamentos que se usan en Uruguay para combatir la garrapata.

"Nos encuentran carne con residuo de los medicamentos que usamos. Para un país que es buque insignia en las exportaciones sigue siendo la carne como ha sido toda la vida, eso es un tema que tenés que corregir", dijo el ministro.

"Ya devolvieron alguno, hay otros que nos dijeron que están en riesgo", remarcó.

El ministro explicó que los medicamentos para combatir la garrapata tienen "un tiempo de carencia" y que comenzarán a aplicar un octógono que indique ese plazo. "No hay ninguno que el tiempo entre el que aplicás el medicamento para que no te queden residuos sean menos de 40 días. Pero el ciclo de la garrapata, que sube, cae y vuelve a subir, son 21 días. Entonces es complejo para el productor también llegar con animales en los tiempos que corresponde", explicó.

