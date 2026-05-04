Marcelo Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala calificó de “decepcionante” y “penoso” el mensaje que dio el presidente Yamandú Orsi al visitar el sábado el portaaviones de Estados Unidos USS Nimitz, invitado por el embajador del gobierno de Donald Trump, Lou Rinaldi .

“La verdad que fue, para nosotros, decepcionante, porque nuestro país tiene tradiciones que permiten ubicarlo, en la cuestión de la guerra y la paz, siempre en defensa de la paz, y realmente es, desde nuestro punto de vista, decepcionante, penoso, dar una señal de este tipo justamente en un artefacto que simboliza el guerrerismo de los Estados Unidos”, dijo Abdala este lunes en rueda de prensa.

“En un portaaviones”, exclamó Abdala, y agregó: “Realmente estamos consternados, decepcionados. Es un gesto político totalmente penoso, en momentos gravísimos de la humanidad y del continente”.

Seguí leyendo Programa Uruguay Impulsa dará trabajo a personas que viven en la calle y a recién liberados

El portaaviones USS Nimitz, de propulsión nuclear, opera por estos días en el Atlántico Sur. Lleva 6.000 efectivos y transporta hasta 90 aeronaves.

Este es uno de los últimos viajes y misiones del Nimitz, que quedará en desuso en los próximos meses.