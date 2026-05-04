RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Marcelo Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos

“Realmente estamos consternados, decepcionados. Es un gesto político totalmente penoso”, dijo este lunes el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, sobre la visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos.

Marcelo-Abdala-mayo-2026-sobre-Orsi-en-portaaviones-de-EEUU

“La verdad que fue, para nosotros, decepcionante, porque nuestro país tiene tradiciones que permiten ubicarlo, en la cuestión de la guerra y la paz, siempre en defensa de la paz, y realmente es, desde nuestro punto de vista, decepcionante, penoso, dar una señal de este tipo justamente en un artefacto que simboliza el guerrerismo de los Estados Unidos”, dijo Abdala este lunes en rueda de prensa.

“En un portaaviones”, exclamó Abdala, y agregó: “Realmente estamos consternados, decepcionados. Es un gesto político totalmente penoso, en momentos gravísimos de la humanidad y del continente”.

programa uruguay impulsa dara trabajo a personas que viven en la calle y a recien liberados
Seguí leyendo

Programa Uruguay Impulsa dará trabajo a personas que viven en la calle y a recién liberados

El portaaviones USS Nimitz, de propulsión nuclear, opera por estos días en el Atlántico Sur. Lleva 6.000 efectivos y transporta hasta 90 aeronaves.

Este es uno de los últimos viajes y misiones del Nimitz, que quedará en desuso en los próximos meses.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
POR LA CALLE JOSÉ CASTRO

Fueron interceptados y llevaban droga en el auto: a uno lo liberaron y el otro está a disposición de Fiscalía
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán

Te puede interesar

Marcelo Abdala calificó de decepcionante y penoso el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos video
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Marcelo Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos
Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos video
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos
Personas que viven en la calle y son atendidas en refugios del Mides y la sociedad civil.
frío

El Mides adelanta medidas del plan invierno: "Todas las capacidades están activadas", dijo Gonzalo Civila

Dejá tu comentario