Clima de negocios y evaluación de gobierno cae en visión de empresarios, en la encuesta de Exante

El clima de negocios volvió a recoger un deterioro de expectativas en lo relativo a las perspectivas económicas y la gestión del gobierno, según la rncuesta de Expectativas Empresariales de la consultora Exante realizada entre fines de marzo y durante abril.

El porcentaje de empresarios que consideran que el clima de negocios es “Bueno” o “Muy bueno” sigue en baja: era 89% en octubre de 2024, fue 68% hace un año, bajó a 56% en noviembre y ahora cae a 37%.

La evaluación sobre el accionar del gobierno se deterioró respecto a la edición pasada y a abril de 2025, cuando se relevaban los “primeros pasos” de la administración.

Seguí leyendo Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos

Los que aprueban la gestión del gobierno son 9% mientras que los que desaprueban son 57% y los que tienen una visión neutra son 34% (no aprueba, ni desaprueba).

Exante, que hace la encuesta cada seis meses, dice que “el entorno luce peor que el observado al cabo del primer año del gobierno anterior y similar al que prevalecía tras el primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez”.

En un cuadro comparativo, muestra que la aprobación de gestión luego de un año de cada período, era de 31% para Mujica, 3% para el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, 85% para Lacalle Pou y ahora, 9% para Orsi.

“Las proyecciones tampoco son favorables” dice Exante en base a la encuesta entre 340 ejecutivos empresariales: “más del 40% de los empresarios prevé un deterioro de la situación económica y del clima de inversiones el próximo año”.

La consultora agrega que “el crecimiento esperado del PIB se ubicó (en promedio) por debajo de 1,5% tanto para 2026 como para 2027”.

Además, “los empresarios mantienen una visión cauta sobre el empleo: más de la mitad no prevé cambios en sus plantillas y son algo más los que anticipan reducciones (23%) que los que esperan aumentos (20%)”.

Exante señala que “este balance levemente negativo es consistente con un entorno de baja o nula creación de empleo”, aunque advierte que “no hay que perder de vista que se da desde niveles récord de ocupación en Uruguay”.