RECIBÍ EL NEWSLETTER
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes

El intento de rapiña con disparos ocurrió en Tres Ombúes. Las víctimas habían visto en Facebook una casa para alquilar y coordinaron la visita, pero terminaron baleadas.

La moto de las víctimas quedó en el lugar.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.

Un hombre de 35 años y una joven de 21 fueron baleados en un intento de rapiña en Tres Ombúes, en la mañana de este lunes.

Ambos llegaron en moto a Gregorio Camino y Agustín Muñoz, lugar que habían acordado mediante Facebook para ver una casa que pretendían alquilar. Sin embargo, una vez en el lugar, llegaron dos hombres en moto y les intentaron rapiñar la de ellos. Como no pudieron, les dispararon.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro con disparos en las piernas, de acuerdo con la información a la que accedió Subrayado.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

Nacional perdió 3-2 con Albion en el Centenario y sumó su séptima derrota en el Apertura

En la escena quedó la moto de las víctimas y un caso. La Policía no halló casquillos. La investigación quedó en manos de personal de Investigaciones de zona 4.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
POR LA CALLE JOSÉ CASTRO

Fueron interceptados y llevaban droga en el auto: a uno lo liberaron y el otro está a disposición de Fiscalía
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán

Te puede interesar

Marcelo Abdala calificó de decepcionante y penoso el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos video
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Marcelo Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos
Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos video
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos
Personas que viven en la calle y son atendidas en refugios del Mides y la sociedad civil.
frío

El Mides adelanta medidas del plan invierno: "Todas las capacidades están activadas", dijo Gonzalo Civila

Dejá tu comentario