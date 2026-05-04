Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes

La moto de las víctimas quedó en el lugar. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.

Un hombre de 35 años y una joven de 21 fueron baleados en un intento de rapiña en Tres Ombúes, en la mañana de este lunes.

Ambos llegaron en moto a Gregorio Camino y Agustín Muñoz, lugar que habían acordado mediante Facebook para ver una casa que pretendían alquilar. Sin embargo, una vez en el lugar, llegaron dos hombres en moto y les intentaron rapiñar la de ellos. Como no pudieron, les dispararon.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro con disparos en las piernas, de acuerdo con la información a la que accedió Subrayado.

En la escena quedó la moto de las víctimas y un caso. La Policía no halló casquillos. La investigación quedó en manos de personal de Investigaciones de zona 4.