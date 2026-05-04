Un hombre de 35 años y una joven de 21 fueron baleados en un intento de rapiña en Tres Ombúes, en la mañana de este lunes.
Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
El intento de rapiña con disparos ocurrió en Tres Ombúes. Las víctimas habían visto en Facebook una casa para alquilar y coordinaron la visita, pero terminaron baleadas.
Ambos llegaron en moto a Gregorio Camino y Agustín Muñoz, lugar que habían acordado mediante Facebook para ver una casa que pretendían alquilar. Sin embargo, una vez en el lugar, llegaron dos hombres en moto y les intentaron rapiñar la de ellos. Como no pudieron, les dispararon.
Ambos heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro con disparos en las piernas, de acuerdo con la información a la que accedió Subrayado.
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En la escena quedó la moto de las víctimas y un caso. La Policía no halló casquillos. La investigación quedó en manos de personal de Investigaciones de zona 4.
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