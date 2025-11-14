RECIBÍ EL NEWSLETTER
OFRECIÓ CAMBIAR LA GARANTÍA

Cardama pidió al gobierno uruguayo iniciar mediación; el astillero contrató al abogado Gonzalo Fernández

La empresa española espera que el Poder Ejecutivo habilite el canal de diálogo acerca de la garantía y ofreció cambiarla.

gonzalo-fernandez-abogado-focouy

El astillero español Cardama envió una nota al gobierno uruguayo para iniciar una mediación, bajo la representación del abogado Gonzalo Fernández, quien fuera secretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez.

Según confirmaron a Subrayado, la empresa ofreció cambiar de garantía, dado que la presentada pertenecía a una empresa de Reino Unido en proceso de liquidación. Eurocommerce fue calificada como una “empresa de papel” por parte del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

Fuentes allegadas a Cardama dijeron a Subrayado que esperan que el diálogo se retome “pronto”. Mientras tanto, el tema está en la órbita penal, donde fue denunciado por Presidencia.

Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama.
"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

Orsi dijo este viernes que la negociación debe continuar y afirmó que la “garantía” es solo una parte de lo que se hablará con Cardama.

El presidente mantuvo en los últimos días contacto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la diputada y líder opositora, Ana Belén Pontón. Ambos destacaron la importancia de las navieras en Galicia.

En tanto, el diputado nacionalista, Gabriel Gianoli, concurrió hasta Vigo para informarse personalmente del avance de las obras de las patrullas oceánicas y este lunes informará de su visita al Directorio del Partido Nacional.

