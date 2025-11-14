El presidente Orsi dijo este viernes que en las últimas horas recibió “mensajes” de la empresa Cardama y que ahora “habrá que sentarse a conversar” para buscar una solución al contrato que firmó el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y que la actual administración anunció que quiere rescindir tras señalar que la garantía de fie cumplimiento del acuerdo es falsa.
"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"
El presidente Orsi dijo que recibió “mensajes” de Cardama y que ahora “habrá que sentarse a conversar”.
En este sentido, Orsi dijo que “hay que ser muy cuidadosos”. “No hay que hacer política doméstica de un negocio complejo y de volumen muy alto. Yo me resisto, y no lo voy a hacer más, y si lo hago avísenme que me estoy equivocando”, agregó.
“Todos queremos que esto se resuelva, es un tema de negocios, no de política si este gobierno o el anterior”, apuntó.
Caggiani criticó visita de Gianoli a Cardama: "Sabe de barcos lo que sé yo de física cuántica"; senadores blancos le respondieron
El presidente agregó que el tema se discute ahora a nivel de “los técnicos”, y recordó que decidió hacer una denuncia ante la Justicia cuando vieron “algo sospechoso”, en referencia a la garantía que presentó Cardama y que no renovó en tiempo y forma.
“Eso no quiere decir que no se deba seguir conversando. El contrato está”, apuntó.
Dejá tu comentario