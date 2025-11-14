"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama.

El presidente Orsi dijo este viernes que en las últimas horas recibió “mensajes” de la empresa Cardama y que ahora “habrá que sentarse a conversar” para buscar una solución al contrato que firmó el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y que la actual administración anunció que quiere rescindir tras señalar que la garantía de fie cumplimiento del acuerdo es falsa.

En este sentido, Orsi dijo que “hay que ser muy cuidadosos”. “No hay que hacer política doméstica de un negocio complejo y de volumen muy alto. Yo me resisto, y no lo voy a hacer más, y si lo hago avísenme que me estoy equivocando”, agregó.

“Todos queremos que esto se resuelva, es un tema de negocios, no de política si este gobierno o el anterior”, apuntó.

El presidente agregó que el tema se discute ahora a nivel de “los técnicos”, y recordó que decidió hacer una denuncia ante la Justicia cuando vieron “algo sospechoso”, en referencia a la garantía que presentó Cardama y que no renovó en tiempo y forma.

“Eso no quiere decir que no se deba seguir conversando. El contrato está”, apuntó.