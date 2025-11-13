RECIBÍ EL NEWSLETTER
NEGÓ VIOLAR LA CONFIDENCIALIDAD

"Sí, existe el astillero, sí, se está construyendo una OPV", afirmó el diputado Gianoli tras su visita a Cardama

"Uruguay necesita las OPV, necesita cuidar su mar territorial y es una obra que ha avanzado", destacó el legislador nacionalista al regreso de su viaje a España.

gianoli-visita-cardama

El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, aseguró este jueves que la intención de su viaje a España para conocer el astillero de la empresa Cardama, con la que el Estado uruguayo tiene vigente un contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas y el gobierno de Orsi inició el proceso de rescisión, fue para verificar y transmitir a la población que la OPV se está construyendo.

El legislador recordó que tuvo la iniciativa de viajar individualmente, porque "el Frente Amplio impidió que lo hiciéramos todos los partidos, como hubiera correspondido en estos casos". "Queríamos traer la información de que sí, existe el astillero, sí, se está construyendo una OPV (patrulla oceánica) que tiene la friolera de 90 metros, 17 metros de altura y 12 metros de ancho", indicó. "18 de Julio es el ancho, en el Estadio Centenario entraría la OPV y son seis pisos de apartamentos la altura. O sea, una obra de gran envergadura", ejemplificó.

Gianoli se refirió al reconocimiento de Cardama a nivel de la asociación de astilleros, con quien también se reunió. El nacionalista contó que se paró en la puerta del astillero para observar el ingreso y la salida del personal. "Es insólito que se esté diciendo que no tienen obreros", indicó.

diputada gallega almorzo con orsi y abogo por una solucion satisfactoria para ambas partes por cardama
Seguí leyendo

Diputada gallega almorzó con Orsi y abogó por "una solución satisfactoria para ambas partes" por Cardama

"Lo que debemos hacer es traer certezas y realidades y no inventos y trascendidos que lamentablemente también manejan algunos integrantes del Poder Ejecutivo", enfatizó. Gianoli negó haber violado la confidencialidad de la información. "Acá, lo que yo quería era conocer dónde estaba Cardama, saber si se estaba construyendo la OPV y ver los avances de obra que tenía. Y alcanza con mirar para darse cuenta que es la realidad", reiteró. "Uruguay necesita las OPV, necesita cuidar su mar territorial y es una obra que ha avanzado", acotó.

Gianoli elaborará un informe sobre el tema y el lunes será recibido por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario