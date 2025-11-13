"Sí, existe el astillero, sí, se está construyendo una OPV", afirmó el diputado Gianoli tras su visita a Cardama

El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, aseguró este jueves que la intención de su viaje a España para conocer el astillero de la empresa Cardama, con la que el Estado uruguayo tiene vigente un contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas y el gobierno de Orsi inició el proceso de rescisión, fue para verificar y transmitir a la población que la OPV se está construyendo.

El legislador recordó que tuvo la iniciativa de viajar individualmente, porque "el Frente Amplio impidió que lo hiciéramos todos los partidos, como hubiera correspondido en estos casos". "Queríamos traer la información de que sí, existe el astillero, sí, se está construyendo una OPV (patrulla oceánica) que tiene la friolera de 90 metros, 17 metros de altura y 12 metros de ancho", indicó. "18 de Julio es el ancho, en el Estadio Centenario entraría la OPV y son seis pisos de apartamentos la altura. O sea, una obra de gran envergadura", ejemplificó.

Gianoli se refirió al reconocimiento de Cardama a nivel de la asociación de astilleros, con quien también se reunió. El nacionalista contó que se paró en la puerta del astillero para observar el ingreso y la salida del personal. "Es insólito que se esté diciendo que no tienen obreros", indicó.

"Lo que debemos hacer es traer certezas y realidades y no inventos y trascendidos que lamentablemente también manejan algunos integrantes del Poder Ejecutivo", enfatizó. Gianoli negó haber violado la confidencialidad de la información. "Acá, lo que yo quería era conocer dónde estaba Cardama, saber si se estaba construyendo la OPV y ver los avances de obra que tenía. Y alcanza con mirar para darse cuenta que es la realidad", reiteró. "Uruguay necesita las OPV, necesita cuidar su mar territorial y es una obra que ha avanzado", acotó. Gianoli elaborará un informe sobre el tema y el lunes será recibido por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.