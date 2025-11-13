Diputada gallega almorzó con Orsi y abogó por "una solución satisfactoria para ambas partes" por Cardama

El presidente Yamandú Orsi mantuvo un almuerzo privado este jueves con la líder de la oposición en el Parlamento de Galicia, Ana Belén Pontón, en la residencia de Suárez y Reyes en el Prado.

En conferencia de prensa, Pontón agradeció a Orsi por el encuentro en el que hablaron de los desafíos de Uruguay y su visión del mundo "en un momento en que la geopolítica está marcando una parte muy importante de la agenda".

La legisladora le transmitió al presidente la importancia que tiene la comunidad gallega en Uruguay y la necesidad de poner en valor el aporte de los gallegos al desarrollo del país en las últimas décadas. Además, destacó la buena relación con la comunidad de uruguayos en Galicia. "Uruguay y Galicia somos muy parecidos, tenemos muchas cosas en común en la forma de entender el mundo, a pesar de nuestras diferencias culturales. En ese sentido, tenemos que seguir manteniendo ese vínculo", valoró.

Pontón abogó por profundizar las relaciones económicas en Galicia y Uruguay en varios ámbitos para el beneficio mutuo y el desarrollo económicos de ambos países, desde la industria cultural, el sector agro-ganadero, el pesquero y afianzar espacios de colaboración en la investigación y la educación universitaria.

Con respecto al tema de Cardama, Pontón le transmitió a Orsi la capacidad, la competencia, el reconocimiento y el prestigio del sector de la construcción naval en Galicia. "Es un sector puntero, que lleva décadas construyendo barcos y que es una apuesta que hay que tener en consideración", indicó. "Espero que en este momento, en el que se está produciendo este debate, haya una solución que sea satisfactoria para ambas partes", agregó.

La legisladora apostó al diálogo para alcanzar una solución que sea beneficiosa tanto para la empresa como para el gobierno uruguayo. "Nosotros vamos a contribuir en todo en lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible", aseguró. Pontón destacó la disposición a buscar una alternativa que beneficie a ambas partes.

Consultada sobre la denuncia de Uruguay, Pontón evitó realizar valoraciones sobre la decisión del gobierno que "tiene toda la legitimidad para hacerlo".