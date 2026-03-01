RECIBÍ EL NEWSLETTER
Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

El efectivo relató que salía en su camioneta cuando fue abordado por el delincuente.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, los incidentes ocurrieron próximo a la hora 6:30 de este domingo en José María Vidal y Rivera Indarte.

El funcionario policial de 50 años dijo que salía en su camioneta de un servicio 222, cuando fue abordado por un desconocido que le quiso robar.

Fue en ese contexto que sacó su arma de reglamento y efectuó varios disparos.

Una emergencia móvil solo pudo constatar el fallecimiento del herido. El Ministerio del Interior informó luego que el agente no experimentó lesiones.

Ahora personal de la Seccional 19 y detectives de la zona operacional IV están a cargo de las diferentes actuaciones.

