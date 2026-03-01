RECIBÍ EL NEWSLETTER
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva

El hombre cumplía prisión preventiva desde abril de 2025 y fue extendida luego de las amenazas, tanto a una menor como a su expareja.

CARCEL-DE-LAS-ROSAS-MALDONADO-RECLUSO.jpg

Un hombre que cumplía prisión preventiva en la cárcel de Las Rosas e iba a recuperar su libertad amenazó a una menor de edad, familiar de su expareja, y deberá seguir preso.

El hombre tiene varios antecedentes penales y estaba en prisión preventiva desde abril, por varios delitos relacionados a la violencia doméstica y sexual.

Fue su expareja quien denunció que, días antes de ser liberado, el hombre la había amenazado con represalias tanto a ella como a una menor de su familia, a través de redes sociales, informó el Ministerio del Interior.

Volvió a ser formalizada la investigación en su contra, y deberá aguardar 180 días más en la cárcel, por delitos abuso sexual agravados, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, un delito de desacato agravado y un delito de amenazas agravado.

