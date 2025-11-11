Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema

El presidente de la Xunta de Galicia , Alfonso Rueda, se comunicó con el presidente de la República, Yamandú Orsi , por la situación con Cardama , el astillero contra el que el gobierno uruguayo presentó denuncia ante sospechas de estafa o fraude al Estado por la garantía presentada.

"He mantenido una conversación con el presidente uruguayo Yamandu Orsi para interesarme por la situación del contrato con el astillero gallego Cardama. Le he puesto de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia y hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión", escribió Rueda en X.

El viernes, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que "en este momento, no hay ningún diálogo con la empresa Cardama" tras la denuncia del gobierno.

Díaz remarcó que por el momento no hay ningún diálogo instalado, "pero no quiere decir que no se pueda instalar" y que actualmente se siguen con las disposiciones del presidente Yamandú Orsi de realizar la denuncia penal ante la Fiscalía para que investigue el caso y que el Ministerio de Defensa Nacional trabaja en una investigación administrativa.

La denuncia fue presentada en Fiscalía por la garantía que presentó Cardama, de la empresa Eurocommerce, que para el gobierno "es de papel".