Bicameral por Cardama pedirá informe jurídico para determinar alcance y facultades; oposición propuso lista de citados

Comenzó a trabajar la comisión bicameral con senadores y diputados para investigar el negocio del gobierno uruguayo con el astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas.

El senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, detalló cómo será la agenda de trabajo de la comisión. Los legisladores se reunirán todos los lunes a las 13 horas. La semana que viene definirán el cronograma de las visitas que recibirán.

La oposición ya planteó algunos llamados y el Frente Amplio hará lo propio a partir de la próxima semana, adelantó el legislador oficialista. Además, ya tienen previsto solicitudes de información que cursarán, que, en algunos casos, podrá ser reservada. Asimismo, podrán citar a autoridades civiles y militares, sostuvo.

Viera adelantó que se solicitará un informe jurídico al Parlamento para determinar el alcance y las facultades de la comisión especial con fines de investigación. "Queremos tener la certeza de que vamos a poder tener el acceso a información reservada", indicó.

En el ámbito interno, resta la votación de la presidencia de la comisión, que estará a cargo del senador nacionalista José Luis Falero; mientras tanto, la tarea la ejercerá Viera, en su calidad de vicepresidente.

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, se refirió a las citaciones que promueve la oposición en el ámbito de la comisión en tres bloques temporales: de 2010 a 2019, de 2020 a 2024 y de 2025 hasta la rescisión del contrato.

El legislador aclaró que su partido puso a disposición de la comisión la comparecencia de todos las autoridades nacionalistas relacionados con el tema, como los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, y los integrantes de los servicios financieros y jurídicos del Ministerio de Defensa. "Nos interesa saber toda la verdad y que la ciudadanía cuente con toda la verdad", sostuvo.

GIANOLI CARDAMA

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, solicitó que el Ministerio de Defensa Nacional remita a la comisión toda la información disponible. El legislador apuntó a "un boicot" y "un capricho político" del actual gobierno al contrato firmado durante la administración anterior. "La voluntad primaria siempre fue la rescisión, cuando se podrían haber agotado otras instancias que no perjudicaran económicamente al Estado", afirmó.