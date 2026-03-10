RECIBÍ EL NEWSLETTER
Yamandú Orsi recibió a la hermana de David Fremd, asesinado en 2016 en un crimen antisemita

El presidente Yamandú Orsi habló con Noemí Fremd, hermana de David Fremd, sobre la necesidad de fortalecer los valores de convivencia y tolerancia entre uruguayos.

Yamandú Orsi recibió a la hermana de David Fremd, asesinado en 2016 en un crimen antisemita. Foto: Presidencia.

Este homicidio fue calificado como un crimen de odio, por ser judío, y en aquel momento Orsi (intendente de Canelones) promovió una jornada de reflexión por la convivencia y la paz (recuerda ahora Presidencia), la que se realizó con participación del Comité Central Israelita y la Iglesia Católica.

Según informó Presidencia, en la reunión con Noemí Fremd, Orsi señaló que “es necesario trabajar con distintos estamentos del gobierno nacional en la recuperación de los valores que nos distinguieron como nación”.

En este sentido mencionó “los valores de convivencia con los uruguayos judíos, y la tolerancia”, elementos que Noemí Fremd planteó como ejes de un plan para erradicar conductas antisemitas en el país.

El domingo 8 de marzo, familiares y amigos de David Fremd lo recordaron con un acto a 10 años de su asesinato. "Seguimos pidiendo justicia por David", dijo Laura Juan, una docente de Paysandú, durante el homenaje. "Era un ser maravilloso. Una persona que siempre te recibía con alegría, con simpatía, con unas charlas hermosas".

