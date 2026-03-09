Fernando Muslera y Agustín Canobbio vuelven a ser reservados por Marcelo Bielsa para la Selección

El entrenador de la Selección Uruguaya , Marcelo Bielsa , resolvió reservar a los futbolistas Fernando Muslera y Agustín Canobbio, informó el periodista de Subrayado Martín Charquero.

La reserva del arquero ocurre después de varios años de no ser citado. Hoy se encuentra en Estudiantes de la Plata, tras negociaciones con Peñarol que no prosperaron.

En tanto, Cannobio vuelve a estar entre los reservados de Uruguay, luego de diferencias que tuvo con el entrenador. “Se hizo un globo muy grande que no me hizo bien, pero pude superarlo. Hoy trabajo para que, si me toca, poder estar a la altura”, había dicho en noviembre de 2025.

Además, Ignacio Laquintana, Nicolás Marichal y Nicolás De La Cruz también forman parte de la lista de reservados, agregó Charquero.

Fechas FIFA y el Mundial.

Uruguay tiene dos fechas FIFA previas al mundial. El primer partido será en Bilbao (España) con País Vasco el 23 de marzo y luego con Costa de Marfil, el 26, en Lens (Francia). Los futbolistas ya fueron reservados, falta realizar la convocatoria final que se hará luego de la última competencia posible de los jugadores, antes del 18 de marzo.

Para estos partidos, Uruguay viajará el 14 de marzo hacia España y volverá el 27. El primer partido, ante País Vasco, será en el estadio San Mamés a las 20:00 hora local (16 h Uruguay).

En el Mundial, la Celeste debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segundo partido será el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo estadio, frente a Cabo Verde.

El cierre del grupo será ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.