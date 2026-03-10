Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de Villa García

Un hombre de 27 años fue asesinado de, al menos, un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana de este martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. Es en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.
Al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.
Según supo Subrayado, el hombre había sido denunciado como desaparecido este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas, señala la información policial.
Noticia en desarrollo.
