montevideo

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de Villa García

El homicidio ocurrió en el límite de Montevideo y Canelones. La víctima había sido denunciada como desaparecida este lunes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del hallazgo, cerca de Villa García.

Un hombre de 27 años fue asesinado de, al menos, un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana de este martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. Es en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.

Al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.

Según supo Subrayado, el hombre había sido denunciado como desaparecido este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas, señala la información policial.

Noticia en desarrollo.

