BUSCAN A OTROS DOS

Requerido por homicidio fue detenido gracias a información de la población, y ya fue imputado

Gracias a la colaboración de la población para ubicarlo, fue a prisión un hombre por haber matado a otro el 13 de febrero. La Policía pide colaboración para hallar a otros dos delincuentes peligrosos.

Pasada la medianoche del 13 de febrero un hombre de 30 años recibió tres disparos en el pecho y otro en el abdomen en Matilde Pacheco y Pasaje D, en el barrio Plácido Ellauri.

Todavía estaba con vida cuando la Policía llegó, así que lo llevaron a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció mientras era atendido por los médicos.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos logró identificar al hombre que aquella noche arremetió a balazos y lo mató. Tras realizar tareas de inteligencia, decidieron pedir colaboración a la población para dar con su paradero y eso terminó de dar resultados para aclarar el homicidio.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del hallazgo, cerca de Villa García.
Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de Villa García

El sábado los investigadores recibieron información de la población sobre el posible paradero de Marcelo Alejandro García, de 28 años, cuya imagen e información se había divulgado por diversos medios.

Luego de recibir los datos, los policías del Departamento de Homicidios montaron vigilancia en 23 de Diciembre y Los Sauces, en la zona de Toledo Chico, y lo detuvieron.

Este lunes Marcelo García fue imputado con prisión preventiva por 150 días (mientras continúa la investigación) por el delito de homicidio muy especialmente agravado.

El Ministerio del Interior continúa ahora con la búsqueda de otros dos requeridos, que son hermanos y parte de la banda conocida como “Los Calidad”.

Se trata de Gonzalo Rodríguez Velásquez de 24 años y Alexander Rodríguez Velásquez de 27, ambos requeridos como sospechosos de matar a un joven de 19 años el 12 de enero en el Cerro.

Cualquier información que pueda servir para su captura se puede aportar llamando al 9.1.1, de forma anónima al 0800 5000, o en la seccional policial más cercana.

