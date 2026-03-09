"La autonomía económica es el centro del discurso de hoy", dijo Mónica Xavier en acto oficial por Día de la Mujer

Mónica Xavier en el acto oficial del gobierno por el Día de la Mujer.

El gobierno realizó este lunes de mañana el acto oficial por el Día de la Mujer, en el que participó en primera fila el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y varias ministras y ministros, así como otros jerarcas de Poder Ejecutivo y legisladores.

La presentación principal estuvo a cargo de la director del Instituto de las Mujeres, Mónica Xavier, quien destacó como eje fundamental de su discurso “la autonomía económica de la mujer”.

“Una mujer que tiene autonomía económica, y no es solo el empleo, es un montón de circunstancias más, logra enfrentar una situación de violencia, que una que no lo tiene soporta situaciones que no debería soportar”, dijo Xavier en rueda de prensa.