El gobierno realizó este lunes de mañana el acto oficial por el Día de la Mujer, en el que participó en primera fila el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y varias ministras y ministros, así como otros jerarcas de Poder Ejecutivo y legisladores.
"La autonomía económica es el centro del discurso de hoy", dijo Mónica Xavier en acto oficial por Día de la Mujer
La directora del Instituto de las Mujeres Mónica Xavire fue la oradora principal del acto oficial del gobierno por el Día de la Mujer. Participó el presidente Orsi y varias ministras y ministros.
La presentación principal estuvo a cargo de la director del Instituto de las Mujeres, Mónica Xavier, quien destacó como eje fundamental de su discurso “la autonomía económica de la mujer”.
“Una mujer que tiene autonomía económica, y no es solo el empleo, es un montón de circunstancias más, logra enfrentar una situación de violencia, que una que no lo tiene soporta situaciones que no debería soportar”, dijo Xavier en rueda de prensa.
Seguí leyendo
Bordaberry a Carlos Negro: "Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja"
Temas de la nota
Lo más visto
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
BARRIO COLÓN
Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
en Paysandú
Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
PAYSANDÚ Y EJIDO
Dejá tu comentario