Denuncia por violencia no evitó el asesinato de Jonathan: compañeros dicen que iba a la UTU con machucones

Jonathan Correa tenía 15 años y vivía en una casa precaria ubicada a unos 350 metros de la UTU de Flor de Maroñas , adonde asistía. En la madrugada del viernes fue encontrado muerto en una cañada. La investigación fiscal señala que sufría violencia en su casa y su padre está imputado por homicidio agravado y violencia doméstica .

Tras el hallazgo del cuerpo, el caso comenzó a ser investigado como una muerte dudosa, pero horas más tarde la autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta. Según supo Subrayado, el padre del adolescente lo golpeó, lo mató y luego cruzó el cuerpo hacia la cañada ubicada frente a la vivienda.

La familia había relatado inicialmente que el jueves sobre las 21:00 hubo una discusión en la casa y que el padre lo dejó en penitencia mirando una pared. Más tarde le permitió usar videojuegos en la computadora y, cerca de las 23:00, todos se fueron a dormir. Según declaró la madre, se despertó a las 03:00 del viernes y notó que su hijo no estaba. Salieron a buscarlo y lo encontraron sin vida.

Vecinos intentaron reanimarlo, pero no fue posible. La Policía llegó cerca de las 05:00 y Científica hizo las pericias. Esa misma noche la Justicia imputó al padre, quien cumple prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación que lleva adelante la fiscal de Homicidios Sabrina Flores.

UTU denunció en 2025.

Al notar la situación, la UTU de Flor de Maroñas hizo una denuncia ante la Policía, en una seccional de la zona. El caso pasó a una Fiscalía de Violencia de Género pero, de momento, no se supo qué ocurrió con el caso.

“Hay una denuncia presentada el año pasado por situaciones de violencia. Se presentó en los lugares donde se debe presentar y no tuvo una resolución esperada”, dijo el presidente del Codicen, Pablo Caggiani este lunes tras visitar el centro educativo.

El jerarca señaló que la situación genera “mucha tristeza” y “bronca” y anunció que se realizará un trabajo con especialistas para contener a estudiantes, docentes y funcionarios de la institución.

“Esto va a implicar un trabajo con los adultos de la institución, con los estudiantes y con las familias. El contexto es complejo. Vamos a evaluar qué se puede mejorar sobre la protección de las infancias y las adolescencias”, agregó.

“Siempre tenía machucones”.

La comunidad educativa, familiares y vecinos coinciden en que el adolescente sufría violencia en su casa. Varios compañeros de estudio dijeron que asistía a clases con golpes visibles.

“Se juntaba conmigo varias veces. Jonathan no se metía con nadie, era muy tranquilo. Siempre lo veías enojado o triste, con moretones. Venía todos los días, le gustaba estudiar mucho. He ido a la casa, conocí a los padres. Una vez me pidió que me retirara porque los padres eran muy agresivos y no quería que yo viera eso”, contó uno de sus amigos.

Otro alumno relató: “Un día lo vi en la plaza con un moretón en el ojo. Le pregunté qué le había pasado y se quedaba duro, no contestaba. Es feo eso”.

Un tercer estudiante lo describió como “muy inteligente” y recordó que en ocasiones tenía golpes en los brazos o en el ojo.

Jonathan asistía regularmente a estudiar y también concurría al comedor de la UTU, también ubicado a pocos metros de su casa.

Hoy, una niña de 7 años está a cargo de la familia y la situación está siendo monitoreada por las autoridades, afirmó Caggiani.

Golpiza a la madre.

El crimen generó conmoción en el barrio. El sábado vecinos hicieron una manifestación en el intercambiador Belloni para reclamar justicia por el adolescente y exigir responsabilidades también para la madre.

La mujer permanece en libertad mientras avanza la investigación.

Horas después, según denunció la mujer, un grupo de personas ingresó a su casa y la golpeó. De acuerdo con la Jefatura de Policía de Montevideo, la mujer, de 34 años, llamó al 911 tras ver a unas diez personas intentando entrar al predio. Cuando la Policía llegó la encontró lesionada.

La denunciante afirmó que fue increpada por la muerte de su hijo y que recibió golpes de puño y patadas. También denunció que le robaron el celular. Fue trasladada a un centro de salud y Fiscalía investiga este episodio.