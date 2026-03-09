Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela

Andrea Alonso es prima de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas . En diálogo con Subrayado, contó cómo era la vida del niño en ese contexto de violencia, y reclaman por la seguridad de la hermana y sus primos.

"El padre, el asesino, es mi tío, hermano de mi madre", contó la prima y aseguró que la madre del adolescente "no permitía mucho acercamiento, era como que Jonathan estaba preso en su casa, no le permitían salir, lo tenían para hacer mandados, para salir a pedir en la panadería cuando no tenían para comer".

El vínculo con su primo fue hasta hace unos seis años. "Nos poníamos tristes en casa de saber que él prefería estar en otro lugar y no en su casa. Recuerdo unas vacaciones que terminaron la escuela, mi madre se lo llevó, estuvo en nuestra casa, y él decía 'no quiero ir para allá pero extraño a mi hermana'. Eso es algo que queda grabado".

La joven reiteró el mismo pedido que en la movilización del sábado: que haya justicia por Jonathan, que "la madre esté presa porque es cómplice, la madre hizo denuncias cuando fue golpeada, pero nunca hizo denuncias cuando golpeaban a Jonathan". También piden que Maite, la hermana de Jonathan, "vaya a un lugar mejor" y que no esté bajo custodia ni de su abuela ni de su tía.

En redes sociales circula un video en el que se ve a una mujer y a dos niños, y a esta agrediendo a uno de ellos. Son primos de Jonathan y la mujer es su abuela, quien ahora también está a cargo de la hermana del menor asesinado, contó Andrea. "Lo que se ve en el video es que el nene está cansado. Y nosotros queremos que se los saquen", dijo la joven.

"No es solamente Jonathan. Acá hay más niños también involucrados. Porque todos fuimos niños y todos pasamos. Queremos justicia, que esos nenes no sigan con la abuela, que esos nenes, así tengan que estar en un hogar, que no estén sufriendo lo que están sufriendo hoy en día. Que vean lo que pasó con Jonathan y que no pase lo mismo con ellos dos", agregó.