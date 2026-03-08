Homenaje a David Fremd a 10 años de su asesinato en Paysandú: "Seguimos pidiendo justicia"

Este año se cumplió una década del asesinato de David Fremd. Familiares y allegados se congregaron en la intersección de avenida España y Guayabos, en la ciudad de Paysandú , para rendir homenaje a su memoria.

Durante el acto, se lo recordó por su carácter alegre y su calidez humana, en una jornada marcada por la emoción y el pedido de justicia.

"Seguimos pidiendo justicia por David", dijo Laura Juan, una docente de Paysandú, durante el homenaje. "Era un ser maravilloso. Una persona que siempre te recibía con alegría, con simpatía, con unas charlas hermosas".

Cuestionan que el autor del crimen lo hayan declarado inimputable y que ahora esté suelto. "Para mí no es un loco. Es una persona que lo pensó cuando lo hizo. Sin embargo la Justicia lo declaró loco, lo llevaron a un manicomio y ahora está suelto. Eso no es justicia".

Mario Fremd, hermano de David, lo recordó como "fe, avance, era un tipo a la orden, dispuesto".