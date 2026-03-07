RECIBÍ EL NEWSLETTER
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos

El fallecido dejó dinero, ganado y tierras a un sobrino, pero otro pariente que a veces le realizaba tareas de gestoría, se transfirió dinero a su propia cuenta, el mismo día que murió.

Un hombre denunció en noviembre que un primo le robó cerca de 600.000 dólares que había heredado de su tío en Durazno. El denunciado era el gestor del fallecido y el mismo día de la muerte realizó varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria.

"Mi cliente es un heredero testamentario. Heredó una vasta extensión de hectáreas de campo. Heredó una población importante de vacunos y una considerable cuenta bancaria en dólares" explicó Sergio De Souza, abogado del denunciante.

Este viernes se cumplió una nueva instancia judicial. Tras la audiencia, el juez y el fiscal actuantes dispusieron la inmovilización de la cuenta bancaria donde se encuentran los fondos en disputa.

Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre

Por su parte, la defensa del denunciado solicitó la nulidad del testamento, planteó que será analizado en una próxima instancia prevista para fines de este mes.

El abogado también dijo a Subrayado que solicitaron esta medida porque les preocupaba que el dinero desapareciera. Además explicó que luego de la vía penal, harán denuncia por la vía civil.

Trump anuncia una alianza de 17 países americanos para "destruir" a los cárteles

