UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP

El presidente de la ANEP , Pablo Caggiani , transmitió que siente “mucha tristeza” y “bronca” por el asesinato del adolescente de 15 años ocurrido en la madrugada del viernes en Flor de Maroñas. Afirmó que la UTU hizo la denuncia ante la Policía por las situaciones violentas que vivía el menor y lamentó que no se actuó de la forma “esperada”.

“Hay una denuncia presentada el año pasado por situaciones de violencia. Se presentó en los lugares donde se debe presentar y no tuvo una resolución esperada”, expresó el jerarca este lunes, luego de visitar la UTU de Flor de Maroñas , adonde asistía la víctima. Las clases comenzaron el lunes 2 de marzo.

“Esto va a implicar un trabajo con los adultos de la institución, con los estudiantes y con las familias. El contexto es complejo. Vamos a evaluar qué se puede mejorar sobre la protección de las infancias y las adolescencias”, agregó.

Seguí leyendo Denuncia por violencia no evitó el asesinato de Jonathan: compañeros dicen que iba a la UTU con machucones

Sumó: “No es momento todavía de evaluar qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias del año pasado de la institución educativa y era una situación que UTU venía siguiendo”.

Además, el presidente afirmó que se está “monitoreando” el caso de una niña de 7 años cercana a la situación de violencia.

Padre del adolescente es investigado.

En la noche del mismo viernes la Justicia imputó al padre de la víctima por homicidio agravado y violencia doméstica. Cumple prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación en su contra: es el principal sospechoso.

El caso, en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, comenzó siendo investigado como muerte dudosa, pasó a ser catalogada como violenta y luego se confirmó el homicidio.

La cronología fue así: la familia del menor informó que sobre las nueve de la noche del jueves hubo una discusión familiar y que el padre lo puso en penitencia mirando una pared. Luego, le permitieron usar videojuegos en la computadora y alrededor de las once de la noche, todos se fueron a dormir. Según la madre, se despertó a las tres de la madrugada del viernes y vio que su hijo no estaba.

Agregó que salieron de la casa para buscarlo, fueron a una plaza cercana y lo encontraron sin vida en la cuneta.

Vecinos ayudaron con reanimación, que resultó sin éxito. La Policía llegó al lugar sobre las cinco de la mañana y Científica hizo las pericias correspondientes. Más tarde fue detenido e imputado el hombre.

Golpiza contra la madre.

En la noche del sábado, la madre del adolescente fue víctima de una golpiza en el barrio. La Jefatura de Policía de Montevideo informó que la mujer fue agredida dentro de su casa. El comunicado indica que la mujer, de 34 años, "se encontraba en su domicilio” y vio a “10 individuos intentando ingresar a su predio". Llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron, "la encontraron golpeada y lastimada".

La denunciante dijo que los agresores la increparon "por el reciente fallecimiento de su hijo, dándole golpes de puño y patadas". Le robaron el celular y se fueron del lugar.

Resultó con varias lesiones y fue trasladada a un centro asistencial. Fiscalía investiga también este episodio.