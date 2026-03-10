Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto

Foto cedida a Subrayado. Moto que era conducida por el niño en ruta 6. Foto cedida a Subrayado. La camioneta era conducida por un hombre de 37 años.

Un niño de 12 años murió luego de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 308 de la ruta 6, en la zona de Cerro Pereira, en Tacuarembó. Ocurrió pasadas las cinco de la tarde de este lunes.

De acuerdo con la información policial, el menor conducía una moto y chocó con una camioneta. Fue trasladado en grave estado al hospital local donde murió.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero, señala la información a la que accedió Subrayado.

camioneta-accidente-ruta-6-tacuarembo Foto cedida a Subrayado. La camioneta era conducida por un hombre de 37 años. De momento se desconoce la forma del impacto, aunque se presume que fue frontal. La Fiscalía y la Policía locales están en plena investigación de lo ocurrido para determinar responsabilidades.