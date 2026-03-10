RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ruta 6

Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto

El choque fue entre la moto, que era conducida por el menor, y una camioneta, en la ruta 6.

Foto cedida a Subrayado. Moto que era conducida por el niño en ruta 6.

Foto cedida a Subrayado. La camioneta era conducida por un hombre de 37 años.

De acuerdo con la información policial, el menor conducía una moto y chocó con una camioneta. Fue trasladado en grave estado al hospital local donde murió.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero, señala la información a la que accedió Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del hallazgo, cerca de Villa García.
Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de Villa García
camioneta-accidente-ruta-6-tacuarembo
De momento se desconoce la forma del impacto, aunque se presume que fue frontal. La Fiscalía y la Policía locales están en plena investigación de lo ocurrido para determinar responsabilidades.

