Un niño de 12 años murió luego de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 308 de la ruta 6, en la zona de Cerro Pereira, en Tacuarembó. Ocurrió pasadas las cinco de la tarde de este lunes.
Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
El choque fue entre la moto, que era conducida por el menor, y una camioneta, en la ruta 6.
De acuerdo con la información policial, el menor conducía una moto y chocó con una camioneta. Fue trasladado en grave estado al hospital local donde murió.
En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero, señala la información a la que accedió Subrayado.
Seguí leyendo
Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de Villa García
De momento se desconoce la forma del impacto, aunque se presume que fue frontal. La Fiscalía y la Policía locales están en plena investigación de lo ocurrido para determinar responsabilidades.
Temas de la nota
Lo más visto
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Caso de flor de maroñas
UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP
Selección uruguaya
Fernando Muslera y Agustín Canobbio vuelven a ser reservados por Marcelo Bielsa para la Selección
"Siempre tenía machucones"
Dejá tu comentario