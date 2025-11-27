RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Un hombre fue imputado por múltiples delitos de abuso sexual contra una menor de su núcleo familiar

El caso fue denunciado en mayo de 2024. El indagado incumplió en varias oportunidades las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación impuestas por la Justicia.

Un hombre fue imputado por múltiples delitos de abuso sexual agravado contra una menor de su núcleo familiar e irá a prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

El caso fue denunciado el 31 de mayo de 2024 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Maldonado. De inmediato, la Policía informó el caso a la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica de 1º turno y al Juzgado Letrado Especializado en Violencia Doméstica de 1º turno de San Carlos. Entonces, se dispusieron medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación y la conducción del denunciado ante la fiscal. El indagado incumplió en varias oportunidades las medidas cautelares impuestas.

Tras la audiencia judicial, el hombre fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual agravados y especialmente agravados, reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal agravados, reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y reiterados delitos de desacato agravados. Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva por 180 días.

