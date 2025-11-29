Una avioneta incendiada en julio y dos espejos grandes en una camioneta: así incautaron más de 400 kilos de pasta base

La avioneta incendiada en julio, en un camino rural de Paysandú, origen de la investigación que terminó ahora con 414 kilos de pasta base incautada.

Una avioneta incendiada en julio y el dato de que otra aeronave iba a tirar droga desde el aire este viernes, fueron el principio de un operativo que terminó con 414 kilos 800 gramos de pasta base de cocaína incautados en Paysandú, y dos detenidos que ya fueron imputados y encarcelados por el delito de transporte de sustancias estupefacientes.

El ministro del Interior Carlos Negro y dos autoridades policiales dieron detalles del operativo este sábado en una conferencia de prensa donde se mostró a los medios de comunicación el cargamento de droga incautado, que según informaron equivale a 3 millones de dosis y unos 2 millones de dólares.

Seguí leyendo Así funciona y observa todo a su alrededor el tótem de emergencia de la Policía instalado en Plaza Matriz

El Director de Investigaciones de la Policía Nacional Julio Sena dijo que la investigación comenzó el 9 de julio cuando en Pasyandú fue hallada una avioneta incendiada en un camino rural.

“A partir de esa fecha la investigación fue continuando su curso hasta que ayer (por el viernes), policía de Paysandú toma conocimiento de un nuevo sobrevuelo de una aeronave a baja altura”, dijo Sena en la conferencia de prensa.

Además de tener el dato de esta nueva aeronave que iba a tirar paquetes con droga desde el aire, la Policía observó a dos camionetas en actitud sospechosa. Una de ellas evitó un control policial y allí comenzó una persecución a toda velocidad durante 20 kilómetros aproximadamente.

Tras esa persecución se logra interceptar la camioneta y su único ocupante detenido. Allí estaban los 414 kilos de pasta base.

El Jefe de Policía de Paysandú Alejandro Sánchez agregó que entre otras cosas llamó la atención de los policías “dos espejos grandes colocados en la partes trasera de la camioneta”, y explicó que se utilizan para ser vistos desde el aire por el piloto de la avioneta.

En el operativo del viernes se realizaron allanamientos en Paysandú y Montevideo. Dos hombres fueron detenidos y hay un tercero identificado y requerido.