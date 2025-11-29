RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASI 3 MILLONES DE DOSIS, DIJO LA POLICÍA

"A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir", dijo Carlos Negro tras incautar 414 kilos de pasta base

El ministro del Interior Carlos Negro dijo que la pasta base incautada en Paysandú era para el consumo interno. El cargamento equivale a 3 millones de dosis, con un valor de 2 millones de dólares.

Carlos-Negro-Gabriela-Valverde-pasta-base-de-Paysandú-foto-Yanina

El ministro del Interior Carlos Negro aseguró que los 414 kilos con 800 gramos de pasta base incautados en Paysandú tenían como destino el consumo interno, en Uruguay, y que “esto significa que en la ciudad de Montevideo y las capitales de los departamentos, a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir”.

“Esto también es una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública y de los problemas que genera la adicción en el país”, agregó el ministro en conferencia de prensa este sábado junto a la subsecretaria Gabriela Valverde y otras autoridades policiales.

La conferencia de prensa fue en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, donde se mostró a los medios de comunicación la pasta base incautada en Paysandú. También se incautó poco más de un kilo de cocaína.

“Esta nueva operación es un duro golpe al crimen organizado”, apuntó Negro, y aseguró que “esto es todo mérito de la Policía nacional”.

En este sentido destacó el trabajo de dos policías en particular: “Hay un componente del trabajo y el sacrificio de dos policías conocedores profundos del territorio que intuición mediante y abnegación en el trabajo dan con la captura de los delincuentes y quienes estaban a cargo de este cargamento”.

Por su parte, el Director de Investigaciones Julio Sena dijo que la droga incautada “para consumo interno”.

“Son casi 3 millones de dosis que logramos quitar del mercado”, destacó Sena, y agregó que esta pasta base incautada tiene un valor de “casi 2 millones de dólares”. “Fue un duro golpe a las organizaciones criminales”, apuntó.

