Hallaron el cuerpo de un hombre enterrado en el living de una casa en la ciudad de Rivera

La Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre enterrado en el living de una casa de la calle Aparicio Saravia, en el barrio Laguna en la zona oeste de la capital departamental.

Próximo a las 10 de la mañana de este martes, personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Rivera llegó hasta la vivienda con el dato de que un joven de 22 años, que estaba denunciado como desaparecido, podría estar enterrado en el lugar.

Los efectivos allanaron el inmueble y encontraron el cuerpo de un hombre enterrado abajo del sillón en el piso del living de la casa. El cuerpo estaría enterrado desde hace varios días, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado.

Un hombre de 34 años que vive en la casa fue detenido. En el lugar, se hizo presente el jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez; la fiscal de 3º turno, Alejandra Domínguez; personal de Policía Científica y de Bomberos, quienes procedieron al retiro del cuerpo y a trabajar en la escena del hallazgo, así como médico forense. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para sus pericias.

