Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio

La Fiscalía General de la Nación (FGN) resolvió que el pedido de la defensa de Martín Mutio , condenado a 15 años de cárcel por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en 2019, para reexaminar la denuncia de presuntas irregularidades en su caso sea derivado a la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Sandra Fleitas .

El 14 de noviembre, la Justicia había accedido al pedido de reexamen del caso y la Fiscalía debía asignar el expediente a un nuevo fiscal. Ahora, Fleitas tendrá 20 días para determinar si investiga la denuncia o vuelve a archivar el caso.

El 22 de setiembre, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Gilberto Rodríguez, dispuso en primera instancia el archivo de la denuncia presentada por Mutio por entender que "no ameritan en esta instancia el diligenciamiento de evidencias útiles" para la investigación. Según el fiscal, "la valoración" de la evidencia en este caso "fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías" llegando incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.

Seguí leyendo Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos

El abogado de Mutio, Juan Raúl Williman, expresó al pedir el reexamen de la causa que "había hechos de apariencia delictiva que todavía permiten una indagatoria útil".

En un fallo de primera instancia Mutio fue absuelto pero un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y lo condenó por "exportación de sustancias estupefacientes" en reiteración real y "un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes".

Tras su condena, Mutio presentó una denuncia contra la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte subrogante, que llevó adelante su caso por "irregularidades graves durante la investigación que derivaron en su condena".

Williman afirmó que la denuncia contra Ferrero es "por ocultar pruebas que podrían haber evitado su condena". Según el defensor, "se ocultaron pruebas clave, se incorporaron declaraciones falsas y se interpretaron erróneamente datos técnicos decisivos".

Los abogados de Mutio aún podrán solicitar la revisión de la sentencia condenatoria en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia.