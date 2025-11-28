Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en la rambla de Punta Gorda

El nuevo radar colocado en la rambla de Punta Gorda, entre las calles Cúneo y 6 de Abril, comenzó a multar el martes 25 de noviembre y en solo tres días suma ya más de 1.000 infracciones por exceso de velocidad.
El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo dijo que “son demasiadas” multas. El radar comenzó a multar el martes 25 y en tres días superó las 1.000 infracciones por exceso de velocidad.
El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo Germán Benítez compartió con Subrayado las cifras de cada día y consideró que “son demasiadas”. “Un poco por desconocimiento la gente mantiene la conducta” de conducir a más velocidad de la permitida, advirtió.
“Me parece pertinente informar a la población para que corrija su conducta, porque si no los accidentes van a seguir pasando”, dijo Benítez al ser consultado por Subrayado este viernes de mañana
En ese tramo de la rambla la velocidad máxima permitida son 60 km/h.
Las multas día a día
El martes 25, el primer día de fiscalización del nuevo radar, se colocaron 372 multas. El miércoles 26 fueron 330 y el jueves 27 bajaron a 316.
Los datos indican una cierta tendencia a la disminución en la cantidad de multas, algo que coinciden con las multas de otros radares, donde al principio, por desconocimiento de los conductores, las infracciones se repiten, pero bajan a medida que saben de la existencia del radar.
Así ocurrió con el radar de la rambla en la bajada de Coimbra. Cuando se colocó las multas fueron muchas y ahora son entre 15 y 20 por día.
El radar en la curva de Punta Gorda se colocó tras varios accidentes graves por exceso de velocidad. Dos de esos accidentes, en agosto y setiembre, dejaron tres personas fallecidas.
El valor de las multas
Excesos de hasta 20 km/h del límite de velocidad permitido: 5 UR.
Excesos de entre 21 y 30 km/h del límite de velocidad permitido: 8 UR.
Excesos por encima de los 31 km/h, y hasta el doble menos uno de lo permitido: 12 UR.
Excesos por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.
La UR está en noviembre en 1.839 pesos, por lo que las multas van desde 9.195 a 27.585 pesos por exceso de velocidad.
