Imputaron con prisión a los dos detenidos por los 414 kilos de pasta base incautados en Paysandú

Este sábado se realizó la audiencia judicial en la que fueron imputados y enviados a prisión los dos hombres detenidos el viernes en Paysandú por el cargamento de 414 kilos de pasta base de cocaína arrojado desde una avioneta.

La fiscalía los imputó como autor y coautor de un delito de transporte de sustancias estupefacientes.

Como medida cautelar mientras sigue la investigación se dispuso para ambos la prisión preventiva hasta el 28 de mayo del año que viene, informó la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación.

Seguí leyendo A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir

A su vez, el jefe de Policía de Paysandú Alejandro Sánchez informó este sábado en conferencia de prensa junto al ministro del Interior Carlos Negro, que los dos detenidos no tenían antecedentes, aunque uno de ellos había sido investigado por su presunta vinculación con una organización criminal.

Uno de los detenidos es el conductor de la camioneta detenida por la Policía en Paysandú tras una persecución de 20 kilómetros tras eludir un control policial a toda velocidad.

En esa camioneta estaban los 414 kilos con 800 gramos de pasta base de cocaína.

El otro detenido estaba en otra zona de Paysandú y hasta él se llegó por la investigación de la Policía local y efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

El ministro del Interior aseguró que la pasta base incautada era para consumo interno, dentro de Uruguay.