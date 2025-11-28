RECIBÍ EL NEWSLETTER

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera

El régimen consta de tres herramientas: la importación de una canasta de productos sin el pago de impuestos, la exoneración de aportes patronales jubilatorios a la creación de nuevos empleos y una reducción del IVA.

frontera-canasta-
camión-frontera-cerro-largo

Comienza a estar vigente a partir de este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera.

Desde la División norte de Aduanas, Alejandro Gómez, dijo a Subrayado que el régimen consta de tres herramientas: la importación de una canasta de productos sin el pago de impuestos, la exoneración de aportes patronales jubilatorios a la creación de nuevos empleos y una reducción del IVA.

"En principio el régimen de importación sin pago de impuestos va a exigir una declaración aduanera simplificada. Eso lo tienen que hacer los contribuyentes en una aplicación en la página web de la Dirección Nacional de Aduanas".

interior llama a concurso para 150 cargos de agente ejecutivo en el instituto nacional de rehabilitacion
Seguí leyendo

Interior llama a concurso para 150 cargos de Agente Ejecutivo en el Instituto Nacional de Rehabilitación

Por su parte, el presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, Andrés Martínez, aclaró que no es una medida que ellos hayan solicitado sino que proviene del Ministerio de Economía y Finanzas.

"La veremos reflejada en el tiempo a ver qué repercusiones tiene. Todas las medidas son bienvenidas, esperando que sirva al comercio y mantengan las fuentes laborales y que también las empresas puedan estar al día".

COMERCIO DE FRONTERA DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central video
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Dejá tu comentario