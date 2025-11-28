Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera

Comienza a estar vigente a partir de este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera .

Desde la División norte de Aduanas, Alejandro Gómez, dijo a Subrayado que el régimen consta de tres herramientas: la importación de una canasta de productos sin el pago de impuestos, la exoneración de aportes patronales jubilatorios a la creación de nuevos empleos y una reducción del IVA.

"En principio el régimen de importación sin pago de impuestos va a exigir una declaración aduanera simplificada. Eso lo tienen que hacer los contribuyentes en una aplicación en la página web de la Dirección Nacional de Aduanas".

Seguí leyendo Interior llama a concurso para 150 cargos de Agente Ejecutivo en el Instituto Nacional de Rehabilitación

Por su parte, el presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, Andrés Martínez, aclaró que no es una medida que ellos hayan solicitado sino que proviene del Ministerio de Economía y Finanzas.

"La veremos reflejada en el tiempo a ver qué repercusiones tiene. Todas las medidas son bienvenidas, esperando que sirva al comercio y mantengan las fuentes laborales y que también las empresas puedan estar al día".