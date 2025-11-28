RECIBÍ EL NEWSLETTER
Buscan al conductor que atropelló y mató a un hombre en Conciliación: fueron a su casa y no estaba

El conductor había quedado en libertad, emplazado, y la Fiscalía ordenó su detención este viernes. La Policía fue a su casa pero no lo encontró.

Foto: captura de video en el momento del accidente en Conciliación.

La Fiscalía ordenó este viernes la detención del conductor que atropelló y mató a un motociclista de 22 años en el barrio Conciliación. El hombre había quedado en libertad, emplazado, tras el accidente ocurrido el jueves, pero cuando la Policía fue a su casa para detenerlo no estaba. Ahora está requerido, dijeron fuentes a Subrayado.

El joven murió luego de ser atropellado por una camioneta Fiat Fiorino en las calles Santos y Confederada. Circulaba en moto y, cuando intentó doblar, fue chocado por la camioneta que iba en sentido contrario.

Según contaron vecinos a Subrayado, escucharon el impacto y al salir vieron que el conductor de la Fiorino se quería ir de la escena. Varias personas salieron a buscarlo y lograron retenerlo a pocas cuadras. Luego se supo que cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

El motociclista fue trasladado por la Policía en estado grave a un centro de salud, donde finalmente murió. La familia se concentró en el Cudam de Colón para pedir justicia y reclamar avances en la investigación.

Foto: captura de video en el momento del accidente en Conciliación.
