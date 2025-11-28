Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno confirmó la sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo, Pablo Gandini, que el 13 de marzo falló a favor del presidente del sindicato del INAU , Joselo López , y otros ocho funcionarios del instituto en una denuncia por daño de imagen contra el Estado.

El caso se remonta al año 2015 cuando se difundió un video en que se observa cómo un grupo de funcionarios reprime a adolescentes del Hogar Ceprili que provocaron destrozos en el lugar.

La sentencia inicial establecía un monto aproximado de 80.000 dólares a los funcionarios, pero con los intereses devengados por el tiempo transcurrido, se estima que el monto a indemnizar a los funcionarios involucrados ascenderá a prácticamente el doble.

El abogado de los funcionarios, Juan Raúl Williman, indicó que si bien la sentencia de primera instancia podía ir a casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), transcurrió el tiempo y no se presentó el recurso correspondiente. "Quedó laudado, definido y resuelto", indicó.

El representante legal sostuvo que "fue un tema penal muy grave en su momento" y que demuestra que los funcionarios no eran torturadores. "Acá queda claro que se trató de una prisión indebida", sostuvo.