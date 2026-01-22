RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL CLUB SEPARÓ A LOS FUTBOLISTAS

Tres jugadores de Alianza Lima denunciados por una joven por abuso sexual durante amistosos de verano en Montevideo

La joven de 22 años de nacionalidad argentina denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El club los separó del plantel de manera indefinida y está dispuesto a colaborar con la Justicia.

Tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por una joven argentina por abuso sexual mientras se desarrollaban los amistosos de verano en Montevideo.

Una joven argentina de 22 años denunció por abuso sexual con acceso carnal a tres futbolistas del club chileno.

El hecho habría ocurrido el pasado 18 de enero en un hotel sobre la rambla de donde se hospedaba el equipo. Entre los acusados se encuentra el exjugador de Boca Juniors, Carlos Zambrano, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña.

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos

Según la denunciante, fue invitada al hotel por uno de los futbolistas, y luego de compartir bebidas alcohólicas, habría sido agredida sexualmente. Tras el episodio la joven regresó a Argentina donde recibió asistencia médica y decidió realizar la denuncia ante la Justicia.

La causa quedó en manos de la Justicia que dispuso la realización de pericias médicas, el secuestro de prendas y la aplicación de protocolos previstos para este tipo de delitos. Además de medidas de protección para la víctima.

El equipo de Alianza Lima informó que resolvió separar de manera indefinida a los tres jugadores involucrados y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades mientras avanza la investigación judicial.

Policía Caminera
Policía Caminera
