Recluso denunció abuso sexual y violencia en cárcel de Canelones; dos hombres terminaron imputados
La fiscal Irena Penza dijo que el hecho ocurrió en 2024 y que testigos "afortunadamente tomaron el coraje de poder verbalizar estas situaciones y colaborar de alguna manera con la investigación dada la gravedad de los hechos".
La fiscal Irena Penza dijo a Subrayado que sufrió además vejámenes, el hurto de sus alimentos, violencia, insultos, golpes. Ante la denuncia, la Policía comenzó una investigación que incluyó la toma de declaración a testigos que "afortunadamente tomaron el coraje de poder verbalizar estas situaciones y colaborar de alguna manera con la investigación dada la gravedad de los hechos".
Según comentó la fiscal, el denunciante fue sostenido por diferentes especialistas y profesionales médicos.
"Se logra hace pocos días la imputación mediante formalización de dos personas. Una de ellas continúa privada de libertad. La otra obtuvo la libertad a lo largo de este proceso investigativo, pero también fue formalizada por delitos de abuso sexual y violencia privada", indicó.
