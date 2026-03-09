Caso de Jonathan Correa: ¿Qué trámite siguió la denuncia de la directora de la UTU por las lesiones del adolescente?

El caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre y cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de su casa en Flor de Maroñas, tiene otras derivaciones. El hombre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica.

La directora de la UTU a la que asistía el adolescente notó que era víctima de violencia doméstica al concurrir al centro educativo con moretones y denunció el caso ante la seccional policial de la zona el 20 de noviembre de 2025. Pero, ¿qué ocurrió con la denuncia presentada, qué trámite siguió?

De la seccional policial de la zona, el caso pasó a una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, que a su vez lo comunicó a la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género y a la Justicia de Familia Especializada, que actúa en casos de violencia doméstica.

Desde el Poder Judicial, se indicó a Subrayado que la Justicia de Familia Especializada encomendó a la Policía solicitar al Instituto del Niño y Adolescente (INAU) que elaborara un informe para realizar un seguimiento del caso.

En tanto, desde el INAU se sostuvo que nunca se le comunicó nada sobre la situación de Jonathan. La Justicia remarcó que fue la Policía la que debió informarle al INAU.

Desde la Fiscalía, se explicó que el caso fue asignado al fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, por turno y de acuerdo a la fecha en la que la directora de la UTU realizó la denuncia. En ese momento, el fiscal dispuso que la Policía interrogue a la madre de la víctima.

La denuncia de la directora de UTU refería a que Jonathan tenía raspaduras en las rodillas y que él mismo habría dicho que se las hizo jugando al fútbol. Como las lesiones no eran de entidad, se interrogó a la madre y la mujer dijo desconocer lo que había ocurrido. La Fiscalía debió asignar el caso a otra Fiscalía para que realizara el seguimiento de la denuncia, pero eso no sucedió.

QUIÉN ES JONATHAN CALERO

Jonathan Calero, el padre de Jonathan Correa, tiene 36 años y dos antecedentes penales y muchas indagatorias.

Como menor, fue indagado por tentativa de hurto, por tres tentativas de homicidio especialmente agravado, entre otras intervenciones policiales.

En todos los casos, fue entregado a sus responsables. En tanto, como adulto registraba dos antecedentes penales de 2008, por hurto especialmente agravado y otro por rapiña. Además, cuenta con indagatorias por hurto, rapiña, amenazas, lesiones personales y por violencia doméstica en 2024.