Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado

El frigorífico Casablanca en Paysandú analiza suspender temporalmente la faena de vacunos por un período de dos a tres semanas debido al fuerte aumento del precio del ganado.
Actualmente, 220 personas están trabajando activamente en la planta, mientras que otras 180 se encuentran bajo seguro de paro.
Nelson Medina, presidente del Sindicato de trabajadores Fricasa, dijo a Subrayado que tienen una reunión con la directiva el próximo lunes donde plantearán el tema de esta suspensión y de los seguros de paro.
Además aclaró que no todas las personas cumplen con los jornales para estar amparado en el seguro de desempleo.
