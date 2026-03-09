Los 220 trabajadores del Frigorífico Casa Blanca de Paysandú irán a seguro de paro especial por suspensión de la faena

El sindicato de trabajadores del Frigorífico Casa Blanca (Fricasa) de Paysandú se reunió este lunes con el directorio de la empresa por la decisión de suspender la faena, en principio por tres a cuatro semanas, debido a un fuerte aumento en el precio del ganado.

"Se nos informó que está muy complicado", afirmó Nelson Medina, presidente del sindicato de trabajadores de Fricasa. Los 220 trabajadores que actualmente están en la planta pasarán a un seguro de paro especial, ya que algunos de los trabajadores no llegarían al mínimo de jornales requerido para acceder al beneficio. Ya hay otros 180 en el seguro de paro. En total, serán los 400 trabajadores del frigorífico.

Medina se refirió al impacto que genera la medida en los trabajadores y en la sociedad del pueblo y en el departamento de Paysandú. En las cámaras resta stock y desde la empresa estiman que asegurará el abastecimiento por unos 15 días.

Las autoridades del frigorífico tramitan el seguro de paro especial con el Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS) que se podría extender a 60 días. Están definiendo si paran por uno o por dos, con la posibilidad de rever la medida en abril, dependiendo de la evolución del precio del ganado en el mercado.

El director del frigorífico, Carlos Mauro Fuidio, aseguró que la decisión se tomó exclusivamente por "inviabilidad del negocio" debido a los valores de la hacienda. "Es absolutamente inviable, no se puede trabajar", sostuvo. Por cada animal faenado se pierde entre 150 y 200 dólares por cabeza.

Los trabajadores de Casa Blanca se refirieron a la afectación de la medida en la economía local por la reducción de los ingresos en las familias.