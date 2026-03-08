RECIBÍ EL NEWSLETTER
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que la mujer fue agredida en su casa y que le robaron el celular.

homicidio-filicidio-adolescente-flor-de-maroñas

El comunicado de la Policía indica que la víctima, de 34 años, "se encontraba en su domicilio momentos en los cuales avistó a 10 individuos intentando ingresar a su predio". Llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron, "la encontraron golpeada y lastimada".

La mujer dijo que los agresores la increparon "por el reciente fallecimiento de su hijo, propinándole golpes de puño y patadas". Le robaron el celular y se fueron del lugar.

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas

Resultó con varias lesiones y fue trasladada a un centro asistencial, donde está en observación.

Fiscalía investiga el hecho.

