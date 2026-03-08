Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre a golpes en Flor de Maroñas el jueves. La Jefatura de Montevideo informó que la mujer fue golpeada dentro de su casa, y le robaron el celular.
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
La Jefatura de Policía de Montevideo informó que la mujer fue agredida en su casa y que le robaron el celular.
El comunicado de la Policía indica que la víctima, de 34 años, "se encontraba en su domicilio momentos en los cuales avistó a 10 individuos intentando ingresar a su predio". Llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron, "la encontraron golpeada y lastimada".
La mujer dijo que los agresores la increparon "por el reciente fallecimiento de su hijo, propinándole golpes de puño y patadas". Le robaron el celular y se fueron del lugar.
Seguí leyendo
Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Resultó con varias lesiones y fue trasladada a un centro asistencial, donde está en observación.
Fiscalía investiga el hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio
Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú
Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
Dejá tu comentario