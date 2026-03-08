Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre a golpes en Flor de Maroñas el jueves. La Jefatura de Montevideo informó que la mujer fue golpeada dentro de su casa, y le robaron el celular.

El comunicado de la Policía indica que la víctima, de 34 años, "se encontraba en su domicilio momentos en los cuales avistó a 10 individuos intentando ingresar a su predio". Llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron, "la encontraron golpeada y lastimada".

La mujer dijo que los agresores la increparon "por el reciente fallecimiento de su hijo, propinándole golpes de puño y patadas". Le robaron el celular y se fueron del lugar.

Resultó con varias lesiones y fue trasladada a un centro asistencial, donde está en observación. Fiscalía investiga el hecho.

Temas de la nota Flor de Maroñas