Trabajadores del shopping de Colonia tras el incendio: "Es tristísimo, no lo podemos creer; es una pérdida muy grande"

A un día del incendio que afectó el shopping de Colonia, trabajadores conversaron con Subrayado sobre cómo vivieron el siniestro, el momento de la evacuación y las horas posteriores.

Una de las trabajadoras dijo que estaba en su casa cuando recibió un mensaje que avisaba que el local se estaba prendiendo fuego.

"Me vine corriendo, era humo blanco, blanco, como espeso, enorme. Era impactante para nosotros que no vemos esas cosas acá. Ahí empezaron a evacuarnos de a poquito", contó.

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Y agregó: "Es tristísimo, no lo podemos creer, nunca pensamos que iba a ser una pérdida total"

Un vecino de frente al shopping dijo que sorprende la magnitud del incendio y que se complica porque es un lugar que en esta época se mueve mucho a nivel laboral.

"Nadie se imaginó tanta magnitud. Sorprende, está todo complicado (...) le habían hecho una reforma, estaba más grande, se va a complicar un poco", destacó.

En el momento del incendio, el hombre estaba entrando y sacando vehículos y dijo vió humo, pero que no le dio importancia.

"Al ratito ví que el humo era más importante, ví gente que salía, que estaba llamando por teléfono, (...) se veía el humo negro salir de atrás y a los 15 minutos, porque no demoraron mucho más de eso los bomberos, ahí ví que ya estaba más complicado, pero nunca me imaginé que iba a ser tan grande, que se iba a comer todo el shopping", comentó.

Personal de Pericias de Bomberos realizó en estas horas el relevamiento en la escena para establecer las causas del incendio que dejó pérdidas totales. La pregunta de los trabajadores del centro comercial es cuándo van a volver a sus tareas.

En la zona del shopping se mantiene la presencia policial y de una empresa de seguridad custodiando el lugar.

Personal de Pericias de Bomberos realizó el relevamiento en la escena para establecer las causas del incendio que afectó el shopping de Colonia y dejó pérdidas totales. La pregunta de los trabajadores del centro comercial es cuándo van a volver a sus tareas. https://t.co/owJaAJwTQ1 — Subrayado (@Subrayado) November 12, 2026

El incendio provocó daños materiales en más del 90% de sus instalaciones. Bomberos mantiene los trabajos en el lugar y advirtió que parte de la estructura presenta riesgo de derrumbe.

El gerente del shopping, Juan Manuel Torres, dijo este jueves de mañana que el fuego comenzó en el depósito de un local comercial de bazar. “Allí es donde se identifica el foco, no se sabe por qué”, señaló. De todas formas, se aguarda el informe técnico de Bomberos para determinar el origen del incendio.

El centro comercial tiene 50 locales y emplea a más de 300 personas de forma directa e indirecta, según cifras oficiales. Consultado sobre el futuro de los trabajadores y la posibilidad de que sean enviados al seguro de desempleo, Torres respondió: “Estamos trabajando desde ayer de noche en ese aspecto y seguramente Carlos (Lecueder) hoy amplíe al respecto. Pero sí, de inmediato se empezó a trabajar en eso”.