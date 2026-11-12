Incendio en shopping de Colonia: Bomberos confirmó riesgo de derrumbe y el gerente explicó dónde comenzó el fuego

El incendio que afectó al Shopping de Colonia desde la tarde del miércoles provocó daños materiales en más del 90% de sus instalaciones. Bomberos mantiene los trabajos en el lugar y advirtió que parte de la estructura presenta riesgo de derrumbe.

El gerente del shopping, Juan Manuel Torres, dijo este jueves de mañana que el fuego comenzó en el depósito de un local comercial de bazar. “Allí es donde se identifica el foco, no se sabe por qué”, señaló. De todas formas, se aguarda el informe técnico de Bomberos para determinar el origen del incendio.

Torres explicó que el shopping está próximo a cumplir 20 años y que el incendio cambió por completo los planes. “Esto lo cambia todo. Estábamos en un momento de festejo y ahora estamos en un momento de reconstrucción”, expresó.

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El centro comercial tiene 50 locales y emplea a más de 300 personas de forma directa e indirecta, según cifras oficiales. Consultado sobre el futuro de los trabajadores y la posibilidad de que sean enviados al seguro de desempleo, Torres respondió: “Estamos trabajando desde ayer de noche en ese aspecto y seguramente Carlos (Lecueder) hoy amplíe al respecto. Pero sí, de inmediato se empezó a trabajar en eso”.

El empresario Carlos Lecueder, propietario de varios shoppings del país, brindará una conferencia de prensa este jueves a las 14:30 en Colonia.

“Lo que sigue es trabajar, planificar y ver cómo sacamos esto adelante. Ver cómo se mitiga toda esta situación que nos afecta a todos: a los directos, indirectos, comercios, arrendatarios”, agregó Torres.

Riesgo de derrumbe y trabajos posteriores

Foto: Colonia Ya vía FocoUy. Habló Sebastián Camejo, vocero de Bomberos.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, informó este jueves de mañana que el incendio estaba controlado desde las primeras horas del día. Aclaró que para considerarlo extinguido no debe haber humo ni zonas calientes.

Los trabajos de remoción y enfriamiento continuarán durante este jueves y viernes. Camejo advirtió que las tareas requieren precauciones especiales debido al estado de la estructura.

“Hay vigas y columnas con alto riesgo de derrumbe, estamos hablando de una estructura prácticamente colapsada. En la noche colapsó el techo y paredes”, explicó. Luego insistió: “Hay estructura comprometida. Hubo colapso estructural”.

El vocero detalló que el edificio tiene una construcción liviana y un alto porcentaje de isopanel. Ese material, explicó, favoreció la propagación del fuego: “Eso propició una oxigenación violenta y corrientes de aire. Por ende, aumentó la propagación del incendio a nivel horizontal y vertical”.

Camejo señaló que fue un incendio de gran magnitud y explicó que el isopanel se derrite a temperaturas de entre 100 y 120 grados, mientras que a partir de los 450 grados comienza a incendiarse y genera una visibilidad nula por el humo.

Lecueder habló de un accidente eléctrico

El empresario Carlos Lecueder dijo a Subrayado el miércoles de tarde que el incendio se originó por un accidente eléctrico en el entrepiso de un local comercial. Según explicó, el sistema del shopping se activó, pero el fuego se propagó muy rápido y no pudo ser detenido.

Lecueder destacó que no hubo personas heridas. Dos personas tuvieron principio de intoxicación y fueron asistidas, pero recibieron el alta.

Por otra parte, Camejo fue consultado sobre otro incendio ocurrido 48 horas antes en un local del shopping, que había sido extinguido con extintores. El vocero dijo: “Con los elementos que hay hasta ahora, no hay un nexo causal que vincule un hecho con el otro. Pero tampoco descartamos nada, las hipótesis no están descartadas”, afirmó.

Respuestas de Bomberos en Colonia

De acuerdo con el informe oficial de Bomberos de este jueves, las tareas de extinción se desarrollaron durante toda la noche, de forma ininterrumpida, con dotaciones de distintos destacamentos del departamento de Colonia y relevos provenientes de Montevideo. Los efectivos trabajaron simultáneamente desde distintos frentes de ataque.

Camejo consideró que “la respuesta fue eficaz y eficiente” y señaló que no hubo víctimas. “El incendio hubiera sido otro si no se hubiera cortado donde se cortó”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el fuego no alcanzó los depósitos de empresas de envíos que funcionan en el shopping ni afectó los cines o la plaza de comidas.

Bomberos recibió el llamado sobre las 18:00 del miércoles por un incendio en un local comercial ubicado dentro del Shopping de Colonia, en avenida Franklin D. Roosevelt 458. Al llegar, las primeras dotaciones constataron fuego generalizado en el local 31, de unos 300 metros cuadrados.

Consultado sobre los recursos disponibles en la ciudad, Camejo dijo que Colonia, por ser capital departamental, cuenta con un nivel de respuesta importante, funcionarios y camiones cisterna. No obstante, señaló que el crecimiento de la industria y los servicios debe ser acompañado por Bomberos.